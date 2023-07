Conjunto habitacional com mais de mil famílias passa por reforma na Zona Norte

Rio - A partir desta segunda-feira (31), as 1.464 famílias do conjunto habitacional Ruben Berta (Aerobita), na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, vão começar a ver seus prédios ganharem uma cara nova. A Secretaria do Estado de Habitação de Interesse Social (Sehis) anunciou a reforma dos 53 blocos do condomínio.



Ao total, serão 70 conjuntos revitalizados e mais de 55 mil famílias beneficiadas pelas intervenções feitas pela Sehis em conjunto com a Companhia Estadual de Habitação (Cehab-RJ) e pela Empresa de Obras Públicas do Rio de Janeiro (Emop-RJ).



De acordo com o governador Cláudio Castro, o objetivo é melhorar a qualidade de vida de moradores de condomínios construídos há mais de uma década, que estão em condições precárias e oferecem risco aos moradores.



"Moradia é mais que concreto e tijolo, também é dignidade e promover isso é um dever do poder público. Muitas destas famílias viviam há décadas sem ver uma pintura, um serviço de manutenção por parte do Estado. Esse tempo de esquecimento acabou, pois temos investido em reformas que vão trazer mais segurança e gerar sensação de pertencimento", afirmou.



Segundo o secretário de Habitação, Bruno Dauaire, as intervenções priorizam a pintura dos prédios, impermeabilização e reforma dos telhados, limpeza de cisternas e caixas d'água e modernização do sistema elétrico e de esgoto sanitário. A iniciativa ainda opta por mão de obra vinda de dentro da própria comunidade, tanto para gerar mais renda quanto para garantir a qualidade na execução das reformas.



“Além de construirmos novas unidades habitacionais, não podemos esquecer de cuidar de quem já mora em conjuntos que estão em condições precárias, sem ter condição de arcar com uma reforma de grande porte”, enfatizou o secretário.



Com esta nova obra, o Governo do Estado ultrapassa a marca de R$ 600 milhões de investimento em requalificação de conjuntos habitacionais.

Parque Valdariosa, em Queimados, que tem 1500 apartamentos e já está com 85% da reforma feita Reprodução



Soluções para problemas antigos



Entre os conjuntos já beneficiados está o Parque Valdariosa, em Queimados, que tem 1.500 apartamentos divididos em três condomínios. Morador do espaço desde 2011,o mototaxista Anderson Clayton comemorou as intervenções de reforma e requalificação do empreendimento, que já conta com 85% dos serviços concluídos.



"Essas obras vieram na hora certa, porque os telhados já estavam vazando, a caixa d'água enferrujada e muitos anos sem nada ser feito aqui. Agora, o condomínio está melhorando bastante", contou o mototaxista. Entre os conjuntos já beneficiados está o Parque Valdariosa, em Queimados, que tem 1.500 apartamentos divididos em três condomínios. Morador do espaço desde 2011,o mototaxista Anderson Clayton comemorou as intervenções de reforma e requalificação do empreendimento, que já conta com 85% dos serviços concluídos."Essas obras vieram na hora certa, porque os telhados já estavam vazando, a caixa d'água enferrujada e muitos anos sem nada ser feito aqui. Agora, o condomínio está melhorando bastante", contou o mototaxista.

Mototaxista Anderson Clayton, morador do Parque Valdariosa, em Queimados Reprodução



Além das intervenções comuns a todos os projetos da iniciativa, a reforma do Valdariosa abrange também a modernização do campo de futebol do Dom Bosco, a instalação de uma academia da terceira idade, parque infantil e espaços de convivência com churrasqueira e arborização.



Já Márcia Tinoco, moradora do Conjunto Benjamin Constant, em Niterói, destacou o estado de otimismo e valorização que a transformação está proporcionando às 320 famílias que residem no local. Há quase 50 anos vivendo no empreendimento, ela comemora as intervenções.



"Moro aqui desde que era adolescente e hoje, já na terceira idade, estou muito feliz em ver essa reforma. Esse tipo de obra valoriza o nosso patrimônio e deixa todos mais contentes por não ter que gastar sem condições", afirmou a aposentada. Além das intervenções comuns a todos os projetos da iniciativa, a reforma do Valdariosa abrange também a modernização do campo de futebol do Dom Bosco, a instalação de uma academia da terceira idade, parque infantil e espaços de convivência com churrasqueira e arborização.Já Márcia Tinoco, moradora do Conjunto Benjamin Constant, em Niterói, destacou o estado de otimismo e valorização que a transformação está proporcionando às 320 famílias que residem no local. Há quase 50 anos vivendo no empreendimento, ela comemora as intervenções."Moro aqui desde que era adolescente e hoje, já na terceira idade, estou muito feliz em ver essa reforma. Esse tipo de obra valoriza o nosso patrimônio e deixa todos mais contentes por não ter que gastar sem condições", afirmou a aposentada.