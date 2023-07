Corpo de homem decapitado é encontrado em via da Zona Oeste

Rio - Um homem foi encontrado morto, neste domingo (30), na Estrada de Jacarepaguá, no Anil, na Zona Oeste do Rio. A vítima foi decapitada e seu corpo deixado no meio da rua.



Segundo informações divulgadas pela PM, agentes do 18ºBPM (Pechincha) atenderam o chamado e foram até o local, onde a vítima foi localizada. A área foi isolada para a perícia. Nas imagens recebidas pelo DIA, é possível ver um homem, que ainda não foi identificado, estirado no chão com a cabeça ao lado do corpo e as pernas amarradas.



Procurada, a Polícia Civil informou que a causa da morte está sendo investigada pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).