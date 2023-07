Mais de 4 milhões de brasileiros fizeram compras de PMEs on-line no 1º semestre, aponta pesquisa

O primeiro semestre de 2023 foi de destaque para os lojistas on-line: as pequenas e médias empresas venderam para mais de 4 milhões de consumidores em todo o Brasil, um crescimento de 46% ante o mesmo período do ano anterior. Deste total, pouco mais da metade é formado por pessoas que usaram a internet para compras pela primeira vez. Nos primeiros seis meses do ano, as PMEs on-line faturaram mais de R 1,5 bilhão, de acordo com dados da Nuvemshop, plataforma para criação de lojas virtuais.



“A nossa pesquisa revela que a população brasileira continua se interessando mais pelo varejo on-line, com milhões de pessoas buscando as pequenas e médias empresas digitais para realizar suas compras com comodidade e facilidade. Além disso, as PMEs on-line costumam ter perfis em redes sociais, o que contribui para a democratização do acesso a produtos em todo o país.” comenta Marcela Orlandi, Head de Sucesso do Cliente na Nuvemshop. “O mundo está se tornando cada vez mais prático, fazer compras sem sair de casa é uma escolha que agrada muito os consumidores por também ser cada vez mais segura”, complementa.



Outro destaque do levantamento foram os pedidos pagos com Pix que, neste semestre alcançaram 35% do total de meios de pagamentos utilizados. Já no mesmo período de 2022, eram apenas 16,5%. No entanto, o cartão de crédito ainda segue comoa opção preferida pelos brasileiros (50%).



Também vale destacar que a utilização de dispositivos móveis para compras on-line segue em crescimento no país (+2%) ante o mesmo período do ano anterior. “O consumidor sempre opta pela praticidade e esse levantamento denota que o ambiente digital está cada vez mais presente na rotina dos brasileiros, com a facilidade de compras pelo celular a qualquer momento. Devido à tendência de acessos em dispositivos móveis, recomendamos que os empreendedores tenham sites responsivos e pensados também para consumidores que acessam a internet pelo celular. Dessa forma, eles permanecerão mais no site e terão boa visibilidade de produtos, além de finalizar facilmente a compra”, destaca Marcela.