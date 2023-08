Moradores se assustam com treinamento de incêndio em shopping na Baixada

Rio - Funcionários e moradores vizinhos do Top Shopping, em Nova Iguaçu, se assustaram, no fim da manhã desta segunda-feira (31), com um treinamento operacional de incêndio no local. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o ensaio é feito pelo grupamento de Queimados e começou por volta das 9h10.

A imagem da simulação de combate às chamas feita no telhado do estacionamento chamou a atenção dos vizinhos, que acreditaram se tratar, de fato, de um incêndio. "O Top Shopping está pegando fogo mesmo?" compartilhou uma usuária do Twitter.

fotogaleria

Nas imagens, compartilhadas nas redes, é possível ver as chamas no último piso do estacionamento sendo combatidas por militares do Corpo de Bombeiros com o auxílio de escadas e até de alpinistas. Por conta da ação, o trânsito ficou intenso no local.

A situação também foi alvo de críticas de quem passava pelo local e precisou ter paciência. "Inventaram de fazer um TREINAMENTO DE INCÊNDIO na frente do top shopping em plena segunda-feira de manhã, o trânsito tá uma p*** como se eles não pudessem ter feito isso final de semana né", criticou postagem na rede social.