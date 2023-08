Evento terá testes rápidos gratuitos para várias doenças em farmácia na Tijuca

Rio - Uma ação social vai realizar testes rápidos para diversas doenças, nesta terça-feira (1º), em uma drogaria na Avenida Macaranã, na Tijuca, Zona Norte do Rio. Organizado por uma empresa de saúde e bem-estar, o evento gratuito acontece em uma unidade da rede Venâncio e terá como objetivo a orientação da população sobre a resolução 786/23, da Anvisa, que autoriza farmácias a fazerem um grupo extenso de exames nos estabelecimento.

De acordo com o texto da resolução, a população poderá procurar as farmácias para fazer testes como para dengue, COVID, H. pylori, influenza, vitamina D, entre outros. O texto passa a valer já a partir deste mês de agosto.

Com isso, a ação desta terça-feira terá exames acompanhados por profissionais de análises clínicas, bem parecido com o que acontece em laboratórios. Além disso, os resultados serão entregues em apenas 10 minutos, acompanhados de uma declaração indicando caso o paciente precise procurar um médico. A ação começa às 8h e vai até às 17h.

“A iniciativa é uma oportunidade de unir forças com as farmácias para tornar esses serviços acessíveis a um número maior de pessoas. Acreditamos que a prevenção é a chave para uma vida saudável e a Resolução 786/23 é um passo importante nessa direção”, afirma Fernando Marinheiro, diretor comercial e marketing da MedLevensohn, empresa que atua em parceria com a rede Venâncio na ação.

Serviço

Local: Drogaria Venâncio, Avenida Maracanã, nº 834, Tijuca.

Dia e horário: terça-feira (1º), das 8h às 17h.