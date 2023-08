Prefeitura lança plataforma gratuita de aprendizagem para jovens

A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia (SMTC), lançou nesta segunda-feira, 31, a Rio On, primeira plataforma digital gratuita de aprendizagem do Município do Rio com método baseado no desenvolvimento de habilidades voltadas para o século 21. A Rio On baseia-se na utilização da internet como meio de acesso ao conteúdo e experiência de formação com foco na capacitação de jovens e estudantes através de cursos on-line voltados para letramento digital e a inserção no mercado de trabalho. Em parceria com o Senac RJ, o projeto visa à aceleração de possibilidades de trabalho e renda, buscando reduzir a escassez de profissionais qualificados para as demandas do presente e do futuro.



Um dos objetivos da Plataforma Rio On é mitigar o impacto negativo sofrido pela população durante e depois da pandemia do coronavírus, potencializado pela falta de oferta de produtos e serviços que atendam as suas necessidades, principalmente ao combate à exclusão digital. A plataforma será uma resposta a esse desafio.



"Esse projeto abre novos caminhos e amplia o acesso a cursos gratuitos priorizando a capacitação das pessoas. O Rio On é uma grande oportunidade de mudança de vida e de novas perspectivas de desenvolvimento profissional para os alunos. Principalmente jovens em busca do primeiro emprego ou adultos que estão tentando retornar ao mercado de trabalho", destacou Tatiana Roque, secretária Municipal de Ciência e Tecnologia.



Estarão disponíveis, inicialmente, as inscrições para os cursos dos eixos: Empreendedorismo Inovador, Comunicação e Tecnologia Básica e Aplicada. O projeto terá duração de dois anos e tem como meta formar 13.550 alunos. A carga horária dos cursos varia de 8 a 60 horas. O pré-requisito é ter 16 anos ou mais e ser morador do município do Rio de Janeiro. Os cursos serão oferecidos na modalidade remota em tempo real.





Junto com as nove Naves do Conhecimento, polos de capacitação tecnológica que oferecem conteúdos de forma presencial, a Rio On é mais um elo do cinturão tecnológico no Município do Rio de Janeiro, capaz de atender à distância a população, especialmente aqueles que estão à margem da revolução digital que vivemos atualmente.



Para ter acesso aos conteúdos oferecidos pela Rio On e fazer a inscrição nos cursos, basta acessar o link “Com a Plataforma Rio On, nosso objetivo é atrair novos públicos para o universo digital em todo o município, alinhando a vocação do Senac RJ em oferecer qualificação profissional, ao mesmo tempo em que disseminamos uma formação baseada em valores e cidadania. Os cursos disponibilizados nos eixos tecnologia, inovação, empreendedorismo, economia criativa e comunicação, vão oferecer oportunidades de desenvolvimento para os participantes e de geração de emprego e renda”, explicou o diretor regional do Senac RJ, Sérgio Ribeiro.Junto com as nove Naves do Conhecimento, polos de capacitação tecnológica que oferecem conteúdos de forma presencial, a Rio On é mais um elo do cinturão tecnológico no Município do Rio de Janeiro, capaz de atender à distância a população, especialmente aqueles que estão à margem da revolução digital que vivemos atualmente.Para ter acesso aos conteúdos oferecidos pela Rio On e fazer a inscrição nos cursos, basta acessar o link https://cienciaetecnologia.prefeitura.rio/plataforma-rio-on/