Às vésperas da CPI que investiga o MST, grupo organiza ocupação em área pertencente à Embrapa

Às vésperar da retomada da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que ocorrerá nesta terça-feira (1), um grupo da organização realizou uma ocupação neste domingo (30), em uma área pertencente à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) em Pernambuco.

Entre os dias 1 e 4 de agosto, a empresa vai realizar na cidade de Petrolina o Semiárido Show, evento voltado ao agronegócio. De acordo com o MST, 1.500 integrantes so grupo participaram da manifestação.



De acordo com líderes do movimento, a ocupação teve o objetivo de alertar o governo Lula da necessidade de uma reforma agrágria, além de tecer críticas à atuação dos ministérios que cuidam do setor agrário brasileiro.



“Nós elegemos o governo Lula e precisamos que o ministério cumpra seu papel em atender as demandas da reforma agrária e possam cumprir as políticas voltadas para os movimentos sociais e não somente servir os interesses do agronegócio", destacou Jaime Amorim, da direção do MST em Pernambuco.



Em nota, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra pontuou que a ocupação deste domingo se deu após o governo não cumprir acordos como o repasse de terras do Embrapa de Petrolina para cidadãoes que ocuparam o local em abril desde ano.



"MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar) rompeu com todos os acordos e tenta fazer o seminário Show sem cumprir

nada do que foi acordado para resolver a questão das famílias acampadas", ressaltou a organização.



"Não queremos atrapalhar o Seminário Show, mas ao mesmo tempo não vamos permitir que seja realizado se não for cumprido o mínimo do mínimo, para que a gente possa organizar as coisas e as famílias no mínimo puder ser assentadas", complementou.