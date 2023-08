Estado do Rio ocupa a quarta posição em adesão ao consórcio automotivo no Brasil

O Rio de Janeiro é o quarto estado que mais adere ao consórcio automotivo no Brasil, aponta o levantamento feito pelo Klubi. No estado, 53% dos planos adquiridos estão entre os valores de R$50 mil a R$70 mil. Já a faixa-etária predominante é formada por pessoas com idade entre 30 e 39 anos, que representam 35% dos consorciados no Rio de Janeiro, seguidos pelos de 40-49 anos (26%). Com relação ao prazo para pagamento das parcelas, 73% optam por 100 meses, maior prazo disponível pela plataforma.



Segundo a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC), no último ano houve um aumento de 12% no valor de créditos comercializados em consórcios de automotores, chegando a R$143,96 bilhões em negócios, somando cerca de 1,33 milhões de contemplados.