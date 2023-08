Naturgy participa até sexta-feira do mutirão Renegocia para quitação de contas em atraso

A Naturgy, concessionária de gás do Estado, participa até sexta-feira, 4, do mutirão organizado pelo Procon-RJ em apoio ao Renegocia!, programa de renegociação de dívidas do governo federal. Neste período, a empresa oferece a possibilidade de parcelamento em 48 vezes, sem necessidade de pagamento de entrada.



O mutirão acontece até sexta, na Avenida Rio Branco, 25, 5° andar. A distribuição de senhas é feita das 10 às 15 horas. Em dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol, os horários são diferenciados e devem ser consultados nas redes sociais do Procon-RJ.



O Renegocia! é organizado pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça, e conta com adesão dos Procons dos estados. Esta semana, o Procon reúne exclusivamente as concessionárias de luz, água e gás.