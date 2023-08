Combates em acampamento palestino no Líbano deixam pelo menos onze mortos

Onze pessoas morreram e 40 ficaram feridas desde sábado, 29, em combates no maior acampamento de refugiados palestinos do Líbano, disse a agência das Nações Unidas para refugiados palestinos (UNRWA) nesta segunda-feira, 31. Fontes médicas haviam informado um balanço anterior de oito mortes em três dias de confrontos.



Os combates ocorrem entre o Fatah, o movimento do presidente palestino Mahmoud Abbas, e grupos islâmicos do acampamento de Ain el-Heloué, no sul do país.



De acordo com informações compiladas pela UNRWA, "11 pessoas morreram e outras 40 ficaram feridas" desde sábado, disse Dorothee Klaus, diretora da agência no Líbano, em um comunicado.



Confrontos entre grupos rivais são frequentes neste acampamento onde vivem 54 mil refugiados palestinos, junto com milhares de outros palestinos que fugiram da guerra na Síria.



Mais de 450 mil palestinos estão registrados na UNRWA como refugiados no Líbano, mas o número real dos que residem no Líbano é de 250 mil, segundo estimativas da ONU.