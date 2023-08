Equipe Avelar é a grande campeã do JESPA 2023

Após 17 dias ininterruptos de competições, chegou ao fim, no último domingo (30), a 40º edição dos Jogos Esportivos de Paty do Alferes (JESPA), coroando a equipe Avelar como grande campeã. A vice-campeã foi a delegação de Arcozelo, seguida por Monte Alegre e Granja, que empataram.



O encerramento aconteceu no distrito de Avelar, após o futebol de campo. Ao todo, foram 42 disputas de categorias em dez modalidades esportivas: futsal, futebol de campo, futevôlei, handebol, vôlei de quadra, vôlei de areia, basquete, tênis de mesa, corrida rústica e ciclismo.



O Ginásio Municipal Hugo Corrêa Bernardes, local que recebeu a maior parte das competições, foi o cenário de grandes performances individuais e coletivas, e da expressão apaixonada das torcidas.



O JESPA



Criado em 1977, o JESPA, este ano, mobilizou cerca de 1.200 esportistas divididos em quatro equipes: Monte Alegre, Arcozelo, Granja e a vencedora, Avelar, que não ganhava a competição desde 2009.



Durante o encerramento dos jogos, o secretário municipal de esportes, Luiz Fernando Espíndola, parabenizou a trajetória e o alto desempenho da equipe vencedora ao longo das dispitas, e falou sobre o orgulho pela retomada do evento após dois anos, assim que o prefeito Juninho Bernardes assumiu o governo em 2017, junto ao vice Arlindo Dentista.



“O JESPA é a confirmação do quanto o esporte é valorizado no nosso município. Estamos muito felizes por termos entregado mais uma edição espetacular. Meus agradecimentos vão ao nosso prefeito e vice, ao ex-deputado Eurico Júnior, a toda equipe da Secretaria de Esporte e Lazer, aos nossos vereadores, a Guarda Municipal e a Polícia Militar - que garantiram a segurança -, a todos os patrocinadores, comerciantes de Paty e, claro, aos nossos munícipes, que fazem do JESPA o maior evento esportivo da região!”, declarou.



ESPORTE COMO PRIORIDADE



Hoje, em Paty do Alferes, cerca de 900 crianças e adolescentes são beneficiadas pelas escolinhas esportivas gratuitas, um aumento de mais de 300% desde o primeiro mandato, reflexo dos expressivos investimentos do governo municipal nesta área. Para o prefeito, o esporte é uma “força capaz de transformar vidas e realidades.” Veja a classificação final, abaixo.

Equipe Avelar: 262 pontos

Equipe Arcozelo: 216 pontos

Equipe Granja: 161 pontos

