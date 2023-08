PM é baleado na mão durante confronto com criminosos em Itaboraí

Rio - Um PM baleado foi socorrido, no início da tarde desta segunda-feira (31), para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. De acordo com a Polícia Militar, o agente foi atingido na mão durante uma operação do 35º BPM (Itaboraí) para retirada de barricadas na comunidade Vila Gabriela, em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio

A equipe da PM chegava para fazer a remoção dos bloqueios na localidade, quando foi atacado por criminosos a tiros que atuavam no tráfico de drogas. Os agentes trocaram tiros com os criminosos e, após cessar o confronto, verificaram que um dos policiais havia sido baleado.

Segundo a assessoria de comunicação do HEAT, o policial foi levado diretamente para o Centro de Trauma, onde passa por atendimento. O estado de saúde do agente ainda não foi confirmado.

A Polícia Militar informou que, após o ocorrido, o policiamento foi reforçado na região da Vila Gabriela. Nenhum criminoso foi preso na ação.