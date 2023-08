Vídeo: Ambulante é vítima de agressão e ofensas de cunho racista no Centro

Rio - Uma comerciante foi vítima de racismo em frente a uma festa que aconteceu no sábado passado (29), no Centro do Rio. Leidiane de Jesus Soares, de 30 anos, estava trabalhando como ambulante quando uma mulher, ainda não identificada, começou a falar de seu cabelo e aparência. Com comportamento alterado, a agressora ainda teria puxado o cabelo da vítima.

Um vídeo obtido pelo DIA, gravado por uma cliente, mostra o momento da confusão. A mulher faz comentários racistas sobre o cabelo de Leidiane e começa a se aproximar. A vítima pede para que a agressora não encoste nela, enquanto os amigos tentam afastá-la. Por fim, a moça ainda dá tapas no rosto de um funcionário e empurra os amigos.

Veja o vídeo:

Comerciante é vítima de racismo e agressão após festa no último sábado, no Centro do Rio.#ODia



Créditos: Reprodução / Arquivo Pessoal pic.twitter.com/RrSowJJgKQ — Jornal O Dia (@jornalodia) July 31, 2023

Em conversa com o DIA, Leidiane explicou que a moça chegou com outros três amigos e eles se sentaram na barraca ao lado para comer, mas pegaram cadeiras do local onde ela trabalha.

"Até então, eu deixei porque minha barraca estava vazia e não tem problema nenhum. Quando minha barraca encheu, essa garota estava sentada em cima de duas cadeiras, então eu pedi uma delas. Ela entregou e, até então, tudo bem. Depois, quando ela terminou de lanchar, ela começou a se alterar, foi perto da minha funcionária e começou a questionar, gritar com ela. Depois, veio para cima de mim e ainda me agrediu, puxou meu cabelo. Ela falou um monte de palavras ofensivas, ficou falando que o corpo dela era bonito e outras coisas", contou a comerciante.

Leidiane explica que não sabia se poderia registrar a ocorrência na delegacia porque, até o momento, não identificou a agressora. Após receber orientações, ela afirmou que fará a denúncia nesta terça-feira.

A Polícia Militar não foi acionada para o caso.