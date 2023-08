Homem é preso em flagrante com drogas em Resende

Um homem, de 31 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas em Resende. O caso aconteceu no domingo (30) no bairro Baixada da Olaria.



Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito jogou uma sacola no chão ao perceber a chegada dos agentes. Com ele, foram apreendidos um rádio comunicador e dinheiro.



Dentro da sacola foram apreendidos 66 pinos de cocaína. O caso foi registrado na 89ª DP de Itatiaia. O homem foi autuado por tráfico e associação.