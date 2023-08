Resende é derrotado e perde classificação no Carioca

O Resende foi derrotado por 1 a 0 pelo Friburguense no sábado (29), no Estádio Eduardo Guinle, em Nova Friburgo. A partida foi válida pelo jogo adiado da 5ª rodada da série A2, a segunda divisão do Campeonato Carioca.



O Friburguense abriu o placar aos cinco minutos de jogo, com Gabriel. Atrás no marcador, o Resende passou a ter mais posse de bola. O segundo tempo foi todo de pressão do Gigante do Vale. Porém, o empate não veio.



Com o resultado, o Gigante do Vale permanece na sétima posição, com 13 pontos, e não tem mais chances de se classificar para as semifinais do Estadual. Na última rodada, o time recebe o Americano na quarta-feira (2), às 14h45, no Estádio do Trabalhador.