Homem é encontrado morto com marcas de tiros em Itatiaia

Um homem foi encontrado morto com marcas de tiros na manhã desta segunda-feira (31) em Itatiaia. O cadáver estava na estrada que dá acesso ao bairro Jardim das Rosas, na região de Penedo.Segundo a Polícia Civil, o cadáver apresentava marcas de tiros no tórax e na cabeça. Próximo ao local foi encontrada uma cápsula de calibre 38. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda.Este foi o segundo homicídio na cidade em menos de 24 horas. No domingo (30), o corpo de um homem foi encontrado carbonizado dentro de um carro em Penedo. De acordo com a Polícia Civil, ele foi baleado por suspeitos antes de ter o veículo incendiado.Os dois casos estão sendo investigados pela 99ª Delegacia Policial de Itatiaia. Até o momento, nenhum suspeito de cometer os crimes foi preso.