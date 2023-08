Projeto Sine Itinerante visita 11 locais em agosto

A Secretaria Municipal de Indústria e Comércio de Resende realiza, em agosto, o projeto Sine Itinerante 11 novos locais. A primeira ação será nesta terça-feira, dia 1°, em um espaço montado em frente ao Café do Trabalhador, próximo ao Mercado Popular, na Praça da Concórdia, no Centro.



O Sine Itinerante acontece sempre das 9h às 12h, oferecendo atendimentos como cadastramento de currículos, orientações sobre a Carteira de Trabalho digital, agendamento do Seguro-Desemprego e esclarecimento de outras dúvidas relacionadas ao mercado de trabalho.



O Sine Resende fica na Avenida Marechal Castelo Branco, n°104, bairro Jardim Tropical, no 3° andar do Edifício da APM. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Para se candidatar às vagas, os moradores devem levar o currículo atualizado e os originais dos seguintes documentos: RG, CPF, carteira de trabalho, cartão do PIS e comprovante de residência.



Confira o calendário de agosto:



1°/08 (terça-feira)

em frente ao Café do Trabalhador



03/08 (quinta-feira)

CRAS Itapuca



07/08 (segunda-feira)

CRAS Lavapés



10/08 (quinta-feira)

Engenheiro Passos - CRAS Itinerante



21/08 (segunda-feira)

Bulhões - CRAS Itinerante



24/08 (quinta-feira)

Centro Pop



25/08 (sexta-feira)

CRAS Jardim Esperança



26/08 (sábado)

Resende Cidadã - Cidade Alegria



28/08 (segunda-feira)

CRAS Paraíso



30/08 (quarta-feira)

CRAS Toyota



31/08 (quinta-feira)

CRAS Parque Minas Gerais