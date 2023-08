Polícia Civil realiza operação contra a venda de produtos falsificados na Zona Norte

Rio - A Polícia Civil realizou uma operação de combate à pirataria na Pavuna, Zona Norte do Rio, na manhã desta segunda-feira (31). Os agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) apreenderam calçados e acessórios de celular com indícios de falsificação. Além disso, os responsáveis pelos estabelecimentos foram encaminhados à especializada.

Os detidos prestaram esclarecimentos sobre a origem dos produtos. Eles responderão por crimes contra a propriedade industrial. De acordo com a Polícia Civil, a DRCPIM tem realizado operações em áreas dominadas por milícias com objetivo de coibir a venda de produtos falsificados e prejudicar as finanças das organizações criminosas.

O material apreendido foi encaminhado para a perícia e, em seguida, será destruído ou levado para a Secretaria de Administração Penitenciária, onde detentos poderão descaracterizar as marcas dos produtos, que serão doados a pessoas carentes.