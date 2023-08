Guarda Municipal prende homem por descumprir medida protetiva na Zona Sul

Rio - Guardas municipais prenderam, na tarde deste domingo (30), um homem de 50 anos por ter descumprindo uma medida protetiva, no Largo do Machado, na Zona Sul do Rio. A ação foi realizada pela Ronda Maria da Penha da Guarda Municipal do Rio (GM-Rio).

De acordo com o registro na delegacia, o ex-companheiro não respeitou os limites impostos pela Justiça e se aproximou do local onde a vítima, de 40 anos, se encontrava.

Com medo, ela acionou os guardas municipais, que foram ao local e fizeram a prisão. Ele foi levado para 9ª DP (Catete) e depois para a 12ª DP (Copacabana), onde responderá pela lei Maria da Penha. Essa foi a 18ª prisão efetuada pelo Ronda Maria da Penha da GM-Rio.