Prefeitura do Rio abre mais de 10 mil vagas gratuitas para atividades esportivas

Rio - Após o período de colônia de férias, as Vilas Olímpicas voltam a oferecer mais de dez mil vagas para prática esportiva, com opções para todas as idades. Entre as atividades oferecidas estão balé, basquete, natação, futebol, alongamento, atletismo e hidroginástica, que acontecem de terça a sexta-feira, com a orientação de profissionais. As inscrições são gratuitas e começam a partir desta terça-feira (1).



"Esta é uma excelente oportunidade para toda a população começar a praticar atividade física gratuitamente. A colônia de férias foi um sucesso e reuniu quase seis mil pessoas nas Vilas Olímpicas. Agora, voltamos com as atividades regulares e esperamos que todos possam aproveitar as vagas oferecidas", comentou o secretário municipal de Esportes, Guilherme Schleder.



Os documentos necessários para a inscrição dos maiores de 18 anos são: atestado médico e cópias da identidade, do CPF e do comprovante de residência. Quem tem menos de 18 anos deve apresentar atestado médico e cópias da carteira de identidade ou da certidão de nascimento, da identidade do responsável, do comprovante de residência e do comprovante escolar. Em alguns locais é exigida ainda foto 3×4. A população acima de 12 anos deve apresentar a caderneta de vacinação contra a covid-19 em dia.



As vagas são limitadas. Para participar, os interessados devem realizar as inscrições presencialmente nas secretarias dos equipamentos, de terça a sexta, onde é possível verificar todas as modalidades disponíveis e a oferta de vagas em cada uma. As inscrições seguem até que sejam preenchidas todas as vagas ofertadas em cada modalidade.



Na Vila Olímpica Aldo Miccolis, no Encantado, e no Centro Esportivo Miécimo da Silva, em Campo Grande, as inscrições iniciam apenas na próxima semana.

Confira os endereços:



Centro Esportivo Miécimo da Silva - 2000 vagas (Inscrições a partir de 09/08)



Endereço: Rua Olinda Ellis, 470 - Campo Grande



CIAD - Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência - 50 vagas



Endereço: Av. Presidente Vargas, 1997, 3º andar - Centro



Cidade das Crianças - 295 vagas



Endereço: 1 Rodovia Rio- Santos Km 0 - Santa Cruz



GREIP - Grêmio Recreativo e Esportivo dos Industriários da Penha - 546 vagas



Endereço: Rua Santa Engrácia, s/n - Penha



Parque Machado de Assis - 80 vagas



Endereço: Rua do Pinto, 100 - Santo Cristo



Parque Radical de Deodoro - 400 vagas



Endereço: Estrada Marechal Alencastro 1357 - Ricardo de Albuquerque



Vila Olímpica Aldo Miccolis - 500 vagas (Inscrições a partir de 08/08)



Endereço: Rua Bento Gonçalves, 457 - Encantado



Vila Olímpica Artur da Távola - 300 vagas



Endereço: Rua Visconde de Santa Isabel, s/n - Vila Isabel



Vila Olímpica Clara Nunes - 500 vagas



Endereço: Rua Pedro Jório, 528 - Acari



Vila Olímpica da Gamboa - 400 vagas



Endereço: Rua da União, s/n - Gamboa



Vila Olímpica da Mangueira - 228 vagas



Endereço: Rua Santos Melo, 73 - Mangueira



Vila Olímpica de Ramos - 100 vagas



Endereço: Av. Guanabara, s/n - Ramos



Vila Olímpica Dias Gomes - 800 vagas



Endereço: Estrada do Camboatá, s/n - Deodoro



Vila Olímpica do Vidigal - 120 vagas



Endereço: Av. Presidente João Goulart, s/n - Vidigal



Vila Olímpica Félix Miélli Venerando - 150 vagas



Endereço: Rua Ururaí, s/n - Honório Gurgel



Vila Olímpica Ivanir de Mello - 140 vagas



Endereço: Rua Aripuá, s/n°- Ricardo de Albuquerque



Vila Olímpica Jorginho da SOS - 360 vagas



Endereço: Estrada do Itararé, 460 - Complexo do Alemão



Vila Olímpica Jornalista Ary de Carvalho - 460 vagas



Endereço: Rua Paulino do Sacramento, s/n - Vila Kennedy



Vila Olímpica Mané Garrincha - 520 vagas



Endereço: Rua Carlos Seixas, s/n - Caju



Vila Olímpica Mestre André - 350 vagas



Endereço: Rua Marechal Falcão da Frota, 1782 - Padre Miguel



Vila Olímpica Municipal Seu Amaro - 500 vagas



Endereço: Rua Tancredo Neves, s/n - Maré



Vila Olímpica Nilton Santos - 600 vagas



Endereço: Estrada do Rio Jequiá, s/n - Ilha do Governador



Vila Olímpica Oscar Schmidt - 950 vagas



Endereço: Estrada do Matadouro, s/n - Santa Cruz



Vila Olímpica Polo Jardim Bangu - 80 vagas



Endereço: Rua Roque Barbosa, s/n - Bangu



Vila Olímpica Professor Manoel José Gomes Tubino - 200 vagas



Endereço: Rua Cândido Benício, 2973 - Jacarepaguá



Vila Olímpica Waldir Pereira - 242 vagas



Endereço: Av. Alfredo Balthazar da Silveira, 335 - Recreio