Rio tem 3.330 vagas de empregos e estágios

9Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro oferece esta semana 3.330 oportunidades de trabalho e estágio para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas oportunidades para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil. Do total das vagas oferecidas, 1.414 são de estágio e Jovem Aprendiz. Confira:



SMTE

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), oferece 939 vagas de emprego, com e sem experiência, diversos bairros nas zonas sul, central, norte e oeste, inclusive estágios, dos quais 643 para trabalhadores em geral, e 293 são para pessoas com deficiência (PCD).



"Há oportunidades nas áreas de construção civil, serviços, comércio, indústria, saúde, hotelaria, gastronomia e várias outras. Nesta semana, vamos buscar em nosso banco de empregos 30 pessoas com deficiência e nível médio completo sem experiência para trabalho remoto”, salienta o secretário Everton Gomes.



Interessados devem acessar o site https://bit.ly/Cadastro_de_Vagas_SMTE . As pessoas com deficiência (PCD) podem enviar também o currículo para vagaspcd.smte@gmail.com

Luandre



A Luandre, empresa de soluções de RH, oferece 250 vagas, com salários entre R$ 1 mil a R$ 9 mil para diversos cargos, como: Mensageiro – Hospitalar, Líder de Higienização - Hospitalar, Auxiliar de Serviço Operacional, Vendedor Externo, Auxiliar de logística, Operador Jr. Atendimento ao Cliente, Técnico de Enfermagem - Emergência Adulto, Assistente Administrativo, Técnico de Enfermagem - UTI, Técnico de Automação, Enfermeiro, Enfermeiro - UTI Pediátrica e Gerente de Loja.

Os candidatos interessados devem se cadastrar no site https://candidato.luandre.com.br/

Mudes



A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 250 vagas de estágio, nos Níveis Superior, Médio e Técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil. Para se candidatar, basta acessar o site https://www.mudes.org.br

As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: Administração (76), Engenharia (40) e Comunicação Social (31). Ainda há vagas para cursos como Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Letras, Gastronomia, Informática, Medicina, Pedagogia, Veterinária, Sistemas de Informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 34 vagas.



Há chances para estágio no Ensino Médio, são 29 no total e também 16 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 55 vagas. Sendo técnico em Administração (9) e Eletrotécnica (4). Há vagas também para técnico em Turismo, técnico em Segurança do Trabalho, técnico em Higiene Dental entre outras.



Ciee





O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) oferta 1.057 oportunidades de estágio, sendo que 598 para Ensino Superior. Os interessados devem acessar o site: http://www.ciee.org.br/

Em Barra Mansa , há duas vagas para Administração e uma para Jurídico. Já em Campos , há duas vagas para Administração.



Em Duque de Caxias , há três vagas para Jurídico, duas para Ciências Contábeis, uma para Engenharia de Produção, duas para Arquitetura e Urbanismo, uma para Transportes e uma para Marketing.

Já em Macaé , são dez oportunidades para Administração, seis para Engenharia de Produção, três para Arquitetura e Urbanismo, seis para Marketing, três para Construção Civil, uma para Contabilidade e três para Esportes.



Em Niterói , são 14 vagas para Administração, três para Contabilidade, duas para Construção Civil, quatro para Marketing, nove para Informática, quatro para Comunicação, uma para Jurídico, 18 para Educação, duas para Esportes, duas para Design, três para Engenharia de Produção, duas para Engenharia Ambiental, uma para Indústria, uma para Letras e uma para Biblioteca.



Em Nova Friburgo , há duas vagas para Educação. Nova Iguaçu , há nove oportunidades para Administração e duas para Contabilidade.



Já em Petrópolis , há dez vagas para administração, uma para Ciências Contábeis, duas para Educação e uma para Comunicação.



No Rio de Janeiro , há 184 vagas para Administração, sete para Ciências Econômicas, 16 para Comunicação Social, 21 para Construção Civil, 36 para Ciências Contábeis, três para Design, 26 para Educação, 14 para Elétrica-Eletrônica, 30 para Informática, 28 para Jurídico, 19 para Marketing, nove para Produção Mecânica, uma para Psicologia, quatro para Química, quatro para Engenharia de Produção, duas para Arquitetura e Urbanismo, dez para Saúde, três para Comércio Exterior, uma para Letras, três para Licenciatura, cinco para Arquivologia, uma para Serviço Social, cinco para Turismo e Lazer, duas para Nutrição, quatro para Gastronomia, duas para Engenharia Ambiental, uma para Esportes, uma para Secretariado e uma para Transportes.



Em Três Rios , há duas vagas para Contabilidade e uma para Comunicação Social. Já em Teresópolis , há duas oportunidades para Administração, uma para Informática, quatro para Jurídico, uma para Licenciatura, uma para Psicologia, uma para Engenharia de Produção e uma para Educação.

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 459 vagas. Em Barra Mansa , são 14 oportunidades para Aprendiz.



Em Campos , há uma vaga para Aprendiz e oito para Ensino Médio. Já em Duque de Caxias , há uma oportunidade para Aprendiz, uma para Técnico em Química e uma para Técnico em Indústria.

Em Macaé , são 33 vagas de Aprendiz, 17 para Ensino Médio, uma para Técnico em Administração, duas para Técnico em Informática, uma para Técnico em Mecânica, uma para Técnico em Elétrica-Eletrônica e uma para Técnico em Turismo.

Já em Niterói , há 74 vagas para Aprendiz, 12 para Ensino Médio, uma para Técnico em Segurança, uma para Técnico em Elétrica-Eletrônica, uma para Técnico em Informática, uma para Técnico em Administração e uma para Técnico em Saúde.



Em Nova Friburgo , há 12 vagas para Aprendiz, duas para Ensino Médio e uma para Técnico em Administração. Já em Nova Iguaçu , são duas ofertas para Aprendiz e uma para Técnico em Administração.

Em Petrópolis , há duas vagas para Aprendiz. Em Resende , são duas vagas para Ensino Médio. Já em Teresópolis , são duas oportunidades para Aprendiz e uma para Ensino Médio.

No Rio de Janeiro , há 136 vagas para Aprendiz, 55 para Ensino Médio, 22 para Técnico em Administração, 28 para Técnico em Elétrica-Eletrônica, quatro para Técnico em Indústria, três para Técnico em Saúde, três para Técnico em Química, três para Técnico em Informática, uma para Técnico em Segurança do Trabalho, quatro para Técnico em Construção Civil e uma para Técnico em Design.

Isbet



O Instituto Brasileiro Pró-educação, Trabalho e Desenvolvimento (ISBET) oferta 107 vagas. São 53 oportunidades para Jovem Aprendiz e 54 para Estágio. Há vagas de Jovem Aprendiz nos ramos: Doceria, Limpeza, Administrativo, Hospitalar e Transporte.

Para Estágio, há oportunidades em Atendimento ao Público, Alimentício, Serviço e Construção, Publicidade, Academia, Lanchonete, entre outros.



Todos os interessados devem realizar o cadastro no site http://www.isbet.org.br , e, posteriormente, agendar uma orientação profissional.

Gerando Vidas



A Comunidade Católica Gerando Vidas oferece 644 vagas. As oportunidades em destaque são: Auxiliar de Serviços Gerais, Ajudante de Armazém, Operadora de Caixa, Auxiliar de Serviços Gerais, Ajudante de Armazém e Operadora de Caixa.



As inscrições são feitas através do site, https://www.youtube.com/@comunidadegerandovidas

Attua



A empresa de Recursos Humanos, Attua está ofertando 73 vagas para atuação no Rio de Janeiro. As vagas são para: Enfermeiros, Técnicos de enfermagem, Gerente de loja, Atendente de fast-food, Estoquista, Assistente Comercial e Auxiliar Administrativo.





Os interessados devem realizar candidatura através do site: https://selecao.grupoattua.com.br/

Subesea7 (Óleo e Gás)



A empresa divulga 10 vagas de emprego para início imediato com possibilidade de atuação offshore (realizado em plataformas de petróleo e gás localizadas no mar) e onshore (realizado em terra, em áreas como refinarias, terminais de petróleo e gás, usinas de geração de energia, entre outros).