Gleisi Hoffmann critica conclusão de inquérito da Justiça Militar sobre atos golpistas de 8 de janeiro

Brasília - A deputada Gleisi Hoffmann, presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, criticou nesta segunda-feira (31) a conclusão do inquérito da Justiça Militar que aponta o governo Lula como culpado pelos atos golpistas de 8 de janeiro.

Em tom de ironia, ela perguntou se fato de bolsonaristas terem permanecido em acampamentos localizados na frente do QG do Exército também teria sido "falta de planejamento".

"Inquérito do Exército tenta acusar o governo Lula pelos atentados terroristas no 8/1. Dizem que faltou "planejamento" para evitar os atentados, com oito dias de governo. Mas, nada falam sobre os acampamentos em Brasília, desde o fim das eleições, de onde partiram os terroristas. Também foi falta de planejamento, ou contrário?", escreveu a palamentar nas suas redes sociais.



"O negacionismo vestiu farda para encobrir suas próprias responsabilidades", complementou.

Inquérito do Exército tenta acusar o governo Lula pelos atentados terroristas no 8/1. Dizem que faltou "planejamento" para evitar os atentados, com oito dias de governo. Mas, nada falam sobre os acampamentos em Brasília, desde o fim das eleições, de onde partiram os terroristas.… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) July 31, 2023

De acordo com o inquérito sob "sigilo", porém, vazado nesta segunda-feira pelo jornal "Folha de S. Paulo", a investigação aponta que "se houvesse um planejamento adequado" no início do governo do presidente Lula (PT), a invasão ao palácio poderia ter sido evitada ou, pelo menos, os danos minimizados.



Além disso, a investigação conduzida pelo Superior Tribunal Militar concluiu que as forças militares encarregadas de proteger o Palácio do Planalto durante os ataques antidemocráticos de 8 de janeiro foram consideradas inocentes de qualquer culpa.



Em vez disso, foram levantados "indícios de responsabilidade" em relação à Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial, que faz parte do GSI (Gabinete de Segurança Institucional).