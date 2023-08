SuperVia vai treinar 1,4 mil funcionários em atendimento a pessoas com deficiências

Rio - A SuperVia vai promover, a partir desta quinta-feira (4), a capacitação de 1,4 mil funcionários em atendimento a pessoas com deficiência. De acordo com a concessionária, serão quatro meses de curso, com 50 turmas. O número de alunos representa um total de 60% do quadro ativo da empresa.



O objetivo da preparação, segundo a concessionária, é ensinar aos funcionários a maneira correta de abordar um pessoas com deficiência. Além de outras atividades, como a forma adequada de conduzir uma cadeira de rodas, pessoas com problemas de visão, e, sobretudo, como entender a dificuldade desses passageiros. As aulas serão ministradas por instrutores cadeirantes do Grupo Talento Incluir.



"O treinamento será feito por todos os colaboradores que têm alguma interface direta com os clientes da SuperVia, como bilheteiros e agentes de plataforma, ou com menos proximidade, como os times de engenharia e comunicação. Todos sairão prontos para oferecer um serviço melhor ao público com alguma deficiência", explica a diretora de Recursos Humanos da concessionária, Kelly Coelho.

De acordo com a SuperVia, o treinamento faz parte do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado com o Ministério Público do Rio, onde a empresa se comprometeu a melhorar a acessibilidade no sistema ferroviário.

A concessionária explica ainda que o trabalho de capacitação também segue o Pacto Global da ONU, de adotar e promover os dez princípios universalmente aceitos em áreas com direitos humanos, trabalho e meio ambiente. "Achamos importante ampliar a sensibilização para o tema", acrescenta Kelly Coelho.