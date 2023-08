Covid-19: Rio tem 855 casos confirmados e nove mortes na última semana

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) do Rio registrou 855 novos casos de covid-19 e nove mortes causadas pela doença nos últimos sete dias. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (31), no painel de monitoramento do Governo do Rio, que é atualizado semanalmente.

Com essa atualização, o estado chegou ao total de 2.821.413 casos confirmados de covid-19 e 77.353 mortes desde março de 2020, quando foi decretada a pandemia causada pelo coronavírus. No Rio, a taxa de letalidade da doença está em 2,74%.

Até o momento, 90% da população maior de 12 anos está com a cobertura vacinal completa. A partir dos 5 anos, a taxa de vacinação chega a 82%.

Nova etapa da vacina bivalente

primeiro dia da vacinação de reforço com a bivalente no Rio aconteceu nesta segunda-feira (31) para pessoas a partir dos 12 anos. Para se imunizar com a nova aplicação, os cariocas devem ter tomado pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19 nos últimos 10 meses.

Nesta nova fase de imunização, o reforço tem o objetivo de prevenir a população contra as novas variantes do coronavírus. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio, além das 237 unidades de vacinação, o Super Centro Carioca, em Botafogo, é referência e funciona em horário especial: de domingo a domingo, das 8h às 22h.