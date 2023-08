Homem é preso com grande quantidade de drogas em Niterói

Rio - Policiais do 12° BPM (Niterói) prenderam, nesta segunda-feira (31), um homem suspeito de envolvimento em tráfico de drogas, na cidade de Niterói, Região Metropolitana do Rio.



De acordo com o comando da unidade, as equipes realizavam patrulhamento na região, quando avistaram um homem em atitude suspeita. Durante a abordagem, 97 pinos de cocaína, 74 trouxinhas de maconha e uma quantia em dinheiro foram apreendidos.



O suspeito e o material recuperado foram encaminhados à 76 DP (Niterói), onde as medidas cabíveis foram tomadas.