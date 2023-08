Homem acusado de injúria e ameaça contra Jean Wyllys é inocentado

O analista de sistemas Marcelo Valle Silveira Mello foi inocentado das denúncias de injúria e ameaça contra o ex-deputado Jean Wyllys. A decisão foi da juíza Ana Cláudia Loiola de Morais Mendes, da 1ª Vara Criminal de Brasília, que declarou que não há "prova plena e incontestável" para determinar a condenação.

As acusações contra Mello surgiram após alegações de que ele teria enviado emails ofensivos e intimidatórios ao ex-parlamentar, utilizando usuário e nome falsos. Em um dos emails, lia-se: "Bixona (sic), você pode ser protegido porque é deputado federal, mas sua família não. Já temos todos os dados e horários de toda a sua família! Sua família vai pagar pelos seus erros, bixona (sic)".



A denúncia também apontou ofensas relacionadas à raça/cor, pois Jean Wyllys foi chamado de nordestino em uma das mensagens. O email estava assinado por Emerson Eduardo Rodrigues Setim, mas a ação apontou que o verdadeiro autor seria Mello, devido a uma briga virtual entre as partes na época.



Entretanto, a juíza concluiu que não havia provas suficientes para comprovar que Mello era o autor dos emails ofensivos. Ela ressaltou que não poderia condenar com base apenas em supostas brigas entre os dois, uma vez que não foi apresentado de forma incontestável que o acusado teria efetivamente enviado as mensagens.

Jean Wyllys voltou ao Brasil neste ano após quatro anos morando na Europa. O ex-deputado renunciou o cargo depois que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) foi empossado a chefe do Executivo federal.



À época, Wyllys argumentou que corria risco de vida e optou por estudar fora do Brasil. Com a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jean resolveu retornar.