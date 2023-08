Musk manda retirar o 'X' de prédio do Twitter em San Francisco

A rede social X, até recentemente conhecida como Twitter, retirou nesta segunda-feira (31) a estrutura na forma de seu novo logotipo instalada no telhado de sua sede em San Francisco, nos Estados Unidos, após conflitos da empresa de Elon Musk com as autoridades locais.



Vizinhos dos escritórios da empresa se queixaram da ofuscante luz emitida à noite pelo letreiro, que havia sido instalado na semana passada. Outros também denunciaram que a estrutura poderia ser perigosa, já que ficava na borda do edifício e não parecia estar presa com segurança.



Patrick Hannan, diretor de comunicações do Departamento de Inspeção de Construção e Planejamento de San Francisco, disse à AFP que "esta manhã, inspetores do prédio supervisionaram o desmonte da estrutura".



Na sexta-feira e no sábado, um inspetor do Departamento de Urbanismo da cidade que foi verificar o grande letreiro metálico não foi autorizado a entrar no prédio, segundo informações oficiais.



Um representante da empresa afirmou a ele que se tratava de um "letreiro luminoso temporário para um evento".



O proprietário do edifício onde o X está sediado terá que arcar com os custos das licenças para instalar e remover a estrutura, assim como com as despesas associadas à investigação pelas autoridades da cidade, indicou Hannan.



A cidade enviou ao X um aviso de infração advertindo que era necessário obter as permissões para colocar a estrutura.



Quando contatado pela AFP, o X respondeu com uma mensagem automática dizendo que responderia "em breve".



Há uma semana, Musk trocou o nome do Twitter para X, um caractere que ele parece adorar. Já o utilizou em outra de suas empresas, a SpaceX, e no nome de um de seus filhos, X Æ A-XII, ou X para abreviar.



Musk quer transformar o X em uma plataforma semelhante ao WeChat na China, com uma combinação de serviços.



"X é o estado futuro da interatividade ilimitada - centrada em áudio, vídeo, mensagens, pagamentos/banco - que cria um mercado global de ideias, bens, serviços e oportunidades", explicou a diretora-executiva da empresa, Linda Yaccarino.



No sábado, Musk disse na rede social que recebeu "grandes incentivos para transferir a sede do X para fora de San Francisco, especialmente agora que a cidade está em uma trágica espiral de empresas saindo". Mas "não vamos sair", acrescentou.



No fim de 2021, o bilionário mudou a sede de sua fabricante de carros elétricos, a Tesla, para o Texas, um estado com fiscalização flexível e custo de vida mais baixo. Ele havia batido de frente com as autoridades californianas no início da pandemia de covid devido ao fechamento obrigatório da fábrica.