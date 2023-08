Vila Kennedy é alvo, mais uma vez, de operação policial

Rio - Após uma tarde de intenso tiroteio, a Vila Kennedy, na Zona Oeste, é mais uma vez alvo de operação da Polícia Militar, nesta terça-feira (1).



Segundo a PM, agentes do 14ª BPM (Jacarepaguá) atuam na região desde as primeiras horas da manhã. Não há informações sobre feridos, presos ou apreensões.



Através das redes sociais, moradores relatam intenso tiroteio. "Muito tiro perto da Manilha desde às 5h da manhã. Trabalhador não tem paz pra sair pra trabalhar nem pra colocar os filhos na escola", disse um.

"Doze horas de balaria, poucas horas atrás teve uma operação do BOPE na Vila Kennedy que não rendeu nada, além de tiroteio na volta do trabalho", escreveu outro.

policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) atuaram na comunidade. Moradores relataram que os agentes começaram a incursão por volta das 17h e a troca de tiros era intensa na região. Nesta segunda-feira (31),Moradores relataram que os agentes começaram a incursão por volta das 17h e a troca de tiros era intensa na região.

Operações da PM

Na Zona Norte, policiais militares do 9º BPM (Rocha Miranda) estão nas comunidades do Jorge Turco, Palmeirinha e Mundial.

Já na Baixada Fluminense, a comunidade do Castelar, em Belford Roxo, é alvo de agentes do 39ª BPM (Belford Roxo), com apoio de outras unidades.

Até o momento, não há informações sobre feridos, prisões ou apreensões.