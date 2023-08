Agosto de 2023: confira os feriados e celebrações do mês

Assim como em julho de 2023, agosto deste ano não conta com nenhum feriado. O mais próximo de uma comemoração que temos é o Dia dos Pais. Sempre celebrado no 2º domingo do mês, a data cai no dia 13 de agosto em 2023.

Outra data que nos chama no mês é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. A data visa conscientizar sobre os danos causados pelo tabagismo e promover hábitos saudáveis.

Datas comemorativas e celebrações ao longo do mês

Dia 3:

- Última apresentação dos Beatles, no Cavern Club, em Liverpool (60 anos);



- Dia do Skate - data aprovada por lei municipal de São Paulo em 1995 e atualmente também comemorada em outros Estados do Brasil;



- Dia do Capoeirista - comemoração do Estado do Rio de Janeiro, estabelecida pela Lei No 6.732 de 26 de março de 2014, porém está se popularizando e há projetos de lei tramitando no Congresso para que se oficialize nacionalmente;

Dia 4:

- Dia Internacional da Cerveja - comemoração móvel internacional, que foi lançada em 2007 na cidade norte- americana de São Francisco na Califórnia, cuja data da celebração pode ocorrer entre os dias 1 de agosto e 7 de agosto de cada ano no calendário gregoriano, na primeira sexta-feira do mês;

Dia 5:

- Dia Nacional da Saúde - comemoração do Brasil, que foi instituída pela Lei No 5.352 de 8 de novembro de 1967, com a finalidade de promover a educação sanitária e despertar no povo, a consciência do valor da saúde;



- Dia Nacional da Vigilância Sanitária - comemoração do Brasil, que foi criada pela Lei No 13.098 de 27 de janeiro de 2015; durante essa data, deverão ser realizadas atividades celebrativas envolvendo o Sistema Único de Saúde e o Sistema de Vigilância Sanitária em todas as esferas de governo;

Dia 9:

- Dia Internacional dos Povos Indígenas - comemoração mundial, que foi instituída pela Assembleia Geral da ONU através da Resolução 49/214 de 23 de dezembro de 1994;

Dia 11:

- Dia da Televisão - Data criada pelo papa Pio XII em 1958 em homenagem à Santa Clara de Assis;

Dia 12:

- Dia Internacional da Juventude - comemoração instituída pela ONU na sua resolução No 54/120 de 17 de dezembro de 1999, confirmando uma proposta da "Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pela Juventude", realizada na cidade de Lisboa entre 8 e 12 de agosto de 1998;



- Dia Nacional das Artes - comemorado extraoficialmente por brasileiros para marcar a data da fundação da Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, que foi criada em 12 de agosto de 1816 por um decreto do então Príncipe Regente do Brasil, Dom João VI, sob a inspiração da Missão Artística Francesa;

Dia 13:

- Dia dos Pais - comemoração móvel extraoficial do Brasil, celebrada no segundo domingo do mês, foi criada em 1953 pelo publicitário brasileiro Sylvio Bhering (data móvel);

Dia 17:

- Dia Nacional do Patrimônio Cultural;

Dia 19:

- Dia Mundial da Fotografia - comemorado para marcar a data de 19 de agosto de 1849, em que o Daguerreótipo, um invento do pesquisador francês Louis Jacques Mandé Daguerre, foi anunciado ao mundo na Academia de Ciências da França em Paris;



- Dia Nacional do Historiador - comemorado por brasileiros, conforme Lei No 12.130 de 17 de dezembro de 2009, em referência à data do nascimento do diplomata, político, jornalista, historiador e literato brasileiro, Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo;



- Dia Nacional do Ciclista - Data aprovada pelo Senado Federal em referência à data da morte do ambientalista, biólogo e ciclista brasileiro, Pedro Davison, que foi atropleado por um motorista alcoolizado em Brasília em 2006;



- Dia Mundial da Ajuda Humanitária - comemoração instituída pela 63a Assembléia Geral da ONU na Resolução A-63-L.49 de 11 de dezembro de 2008, em tributo dos cerca de 100 prestadores humanitários de serviços que foram vitimados mortalmente em serviço por ano na primeira década do século 21, e para marcar a data do atentado de 19 de agosto de 2003 contra a sede da ONU em Bagdá no Iraque;



- Dia do Artista de Teatro - surgiu a partir do Decreto de Lei no 6.533, de 24 de maio de 1978, que regulamenta as profissões de artista e técnico de espetáculos de diversões - atores, diretores, sonoplastia, iluminação e figurino (40 anos);

Dia 22:

- Dia Nacional do Folclore;



Dia 23:

- Dia Internacional de combate à injustiça;



- Dia Internacional para Relembrar o Tráfico de Escravos e sua Abolição - comemoração instituída pela UNESCO na Resolução No 29 C/40 de 1998, para marcar a data do "Acontecimento do Bosque Caiman", início da revolta dos escravos haitianos na ilha de Santo Domingos em 1791, importante evento em prol da abolição do comércio transatlântico de escravos;

Dia 25:

- Dia do Soldado - a data homenageia o dia do nascimento de Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro que se tornou conhecido como "o pacificador" após sufocar muitas rebeliões contra o Império;

Dia 27:

- Dia Nacional do Psicólogo;

Dia 29:

- Dia Nacional de Combate ao Fumo - comemoração do Brasil, que foi instituída pela Lei No 7.488 de 11 de junho de 1986;



- Dia Nacional da Visibilidade Lésbica - foi instituída no Brasil pelo 1o SENALE (Seminário Nacional de Lésbicas), ocorrido em 1996 na cidade do Rio de Janeiro;



- Dia Mundial Contra Testes Nucleares - data reconhecida pela ONU em dezembro de 2009;

Dia 30:

- Dia Internacional das Nações Unidas para as Vítimas de Desaparecimentos Forçados - comemoração instituída pela Assembléia Geral das Nações Unidas na Resolução No 65/209 de 21 de dezembro de 2010, que já era celebrada desde 1981 na América Latina e Caribe, contando também com o apoio de conceituadas entidades internacionais de ajudas humanitárias em todo o mundo;