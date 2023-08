Lira sobre arcabouço fiscal: 'Câmara vai analisar tranquilamente mudanças no Senado'

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse que o Senado terá liberdade para fazer alterações no projeto do arcabouço fiscal, enviado após aprovação na Câmara, em maio. O parlamentar também informou que a Casa terá prazo até o dia 31 de agosto para a análise do projeto, após retornar do Senado.



"Tive conversas com o relator, senador Omar Aziz (PSD-AM), e ele me fazia algumas questões e eu disse a ele: 'Fique à vontade, a Casa deve, pode e tem o direito de modificar o que quiser'", disse Lira em entrevista ao programa 'Roda Viva', da TV Cultura. "Penso que a Câmara vai se debruçar com muita tranquilidade só sobre as alterações que o Senado fez, porque o resto do projeto já está em ordem."



Lira também elogiou a postura do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante a costura do projeto do arcabouço fiscal. "(Houve) grandeza do ministro Haddad, que foi o negociador do governo nesse tema, em entender que, se não fizéssemos as alterações que a Câmara fez no texto original, não teríamos apoio no plenário daquela Casa", disse o parlamentar.



O presidente da Câmara defendeu o caráter do projeto, que garante responsabilidade fiscal e social. "Daí as capacidades de alterações que foram feitas com relação ao investimento se cumprir a meta de inflação."