PP está auxiliando o governo Lula 'a meu pedido', diz Lira

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse que o seu partido só está "ajudando o governo" de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a pedido dele e do deputado André Fufuca (PP-MA), líder da bancada de deputados e cotado para assumir um ministério.



A declaração se deu durante entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, na noite de segunda-feira, 31. Na ocasião, Lira também afirmou que o presidente nacional do PP, Ciro Nogueira (PI), nunca pediu que a sigla "não ajudasse nas matérias importantes para o país".



Ciro Nogueira foi ministro da Casa Civil do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"O meu partido está ajudando o governo a meu pedido e a pedido do líder [André] Fufuca. O presidente Ciro [Nogueira] nunca fez nenhum veto, nenhuma mobilização na bancada da Câmara para que não ajudasse nas matérias importantes para o país", disse o presidente da Câmara.



Lira também citou que a relação com o governo Lula tem "melhorado bastante".