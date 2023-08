Polícia Civil investiga morte de personal trainer de Gracyanne Barbosa na Zona Oeste

Rio - A Polícia Civil investiga a morte do personal trainer de Gracyanne Barbosa, Hitallo Müller Azevedo dos Santos, de 34 anos. Ele morreu após ter sua moto atingida por um carro na última quarta-feira (26), na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.



Xande Negão, dono da XN Studio, onde Hitallo trabalhava, publicou nas redes sociais uma nota de pesar onde afirmou que o personal morreu ""depois de ser atingido por um veículo em alta velocidade quando voltava para casa".

Ele também pediu justiça pelo personal e ainda falou, conforme relatos de testemunhas, que Müller estava parado no sinal vermelho na altura da praia da Reserva."O motorista aparentava estar embriagado e dirigindo na contramão enquanto Hitallo estava parado", escreveu.Além de Negão, a modelo de fisiculturismo e ex-dançarina Gracyanne Barbosa, aluna do personal, também usou as redes para cobrar por justiça."Peço para todos aqueles que assim como eu, tiveram a honra de conhecer e conviver com @hitallo_muller ou até mesmo quem apenas conhecia o seu trabalho (que ele tanto amava), pelas redes sociais. Que postem e compartilhem, QUEREMOS JUSTIÇA!", escreveu.Em um dos comentários da publicação, uma testemunha afirmou que o carro que atingiu Hitallo não parou para prestar socorro e ainda bateu em outros dois veículos após a primeira colisão."Um motorista de carro, provavelmente embriagado, entrou na contramão para fazer um retorno, acertando o Hitallo de moto, de frente. O motorista do carro continuou e só foi parar depois de bater em mais dois carros", contou.Em nota, a Polícia Civil informou que a 16ª DP (Barra da Tijuca) investiga o caso e que imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas. "Demais diligências estão sendo realizadas para esclarecimento e conclusão do caso", informou.