Apontado como um dos chefes do crime de Duque de Caxias, 'Beto Canalha' é preso pela Polícia Militar

Rio - Policiais do 15º BPM (Duque de Caxias) prenderam o criminoso conhecido como “Beto Canalha”, na noite desta segunda-feira (31). Ele é apontado como um dos principais chefes do crime organizado nas comunidades do Beira Mar, Parque das Missões e Ana Clara, assim como no bairro de Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde a prisão foi realizada.



Segundo informações divulgadas pela PM, os agentes foram acionados para checar a instalação de obstáculos nas vias do Jardim Gramacho. No local, além de José Roberto Dos Santos, de 37 anos, outros dois comparsas foram presos e um adolescente apreendido. Também foram confiscados um fuzil calibre 5.56, uma pistola calibre 7.65, 60 pedras de crack, 43 cápsulas de cocaína e 46 trouxinhas de maconha.



O criminoso possuía três mandados de prisão em aberto, que foram cumpridos durante o registro da ocorrência na 59ª DP (Duque de Caxias). Beto responde ainda pela participação no ataque armado que vitimou fatalmente o policial militar Glaucio Misael da Costa, na Rodovia Washington Luiz, em agosto de 2019.



Além de comandar o tráfico de drogas na região, ele é apontado como um dos principais ladrões de carga da Baixada Fluminense e de vias expressas da região metropolitana do Rio. “Beto Canalha” também é conhecido por envolvimento em diversos ataques armados a equipes policiais, além de possuir alianças com criminosos do Complexo da Penha e da Comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré.