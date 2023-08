Câmeras flagram jovem sendo deixada na rua após show e levada por suspeito de estuprá-la; veja o vídeo

Imagens de câmeras de segurança das ruas do bairro Santo André, região Noroeste de Belo Horizonte, registraram o momento em que uma jovem, de 22 anos, foi abandonada na rua de casa e levada por um homem suspeito de estuprá-la. O caso aconteceu na madrugada do último sábado, 29, para domingo, 30.

O homem identificado como Weberson Carvalho da Silva, de 47 anos, foi preso horas após o crime. Ele passa por audiência de custódia nesta terça-feira, 1º.

De acordo com familiares, a jovem estava no evento Tardezinha do cantor Thiaguinho, no Mineirão, na Pampulha, na tarde de sábado. Acompanhada de um grupo de amigos, a vítima teria ingerido altas quantidades de álcool e ficado debilitada. Então, um carro de aplicativo foi chamado para levá-la até sua residência no bairro Santo André. O trajeto, inclusive, foi compartilhado com o irmão dela.

As imagens mostram o carro de aplicativo chegando na porta da casa da vítima por volta das 3h. Depois disso, o motorista desce do veículo e tenta tocar o interfone, mas sem sucesso. O motorista então deixa a moça na calçada e vai embora. Ele recebeu ajuda de um motociclista, que passava na rua no momento, para retirá-la do carro.

Minutos depois, um terceiro homem aparece, percebe a vítima sem reação na calçada e decide carregá-la nas costas por alguns quarteirões do bairro Santo André. Na manhã de domingo, a mulher foi encontrada por moradores em um campo de futebol, em Santo André, coberta apenas por um pano, com a calça e calcinha abaixadas até o joelho e sem o celular.

Câmeras de segurança flagram momento em que jovem é deixada na rua após show e levada por suspeito de estuprá-la.

Reprodução: Redes Sociais#ODia pic.twitter.com/4UApDb7nCM — Jornal O Dia (@jornalodia) August 1, 2023

No momento, a jovem relatou que não sentia dores e que não se lembrava de nada. Levada ao Hospital Odilon Behrens ela fez exame de corpo delito e teve constatado o abuso sexual.

Por causa das imagens das câmeras de segurança, o suspeito foi localizado pela polícia e preso na noite do mesmo dia. Vídeos mostram ele saindo sozinho do campo, por volta das 7h08.

Câmera da rua flagrou homem saindo do local do crime Reprodução: vídeo

Em nota, a Polícia Civil disse que o suspeito prestou depoimento e foi preso em flagrante por estupro de vulnerável. Ele está preso desde segunda-feira, 31, no Presídio Inspetor José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves, e passa por audiência de custódia nesta terça-feira, 1º.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o motorista responsável pelo transporte foi localizado para prestar depoimento, enquanto o irmão da vítima afirmou que dormiu e, por isso, não atendeu ao interfone.

Em nota, a empresa "99", responsável pelo aplicativo de transporte, disse que "lamenta o ocorrido após a conclusão da corrida" e que "fez o bloqueio preventivo do motorista".



A plataforma também afirmou que "aguarda que a polícia esclareça fatos e responsabilidades, estando à disposição para colaborar com a investigação".

O caso está sendo investigado pela equipe da Delegacia Especializada de Combate à Violência Sexual em Belo Horizonte.