Ocyan abre vagas em programa de estágio

A Ocyan, empresa do setor de óleo e gás, abriu nesta terça-feira, 1º, inscrições para seu Programa de Estágio. São 17 vagas para atuação no escritório da empresa no Rio de Janeiro. As oportunidades são para estudantes dos cursos de Administração, Economia, Ciências Contábeis, Engenharias, Comunicação Social, Psicologia, Gestão de Recursos Humanos, Direito, Biologia e Relações Internacionais. Os candidatos devem ter, preferencialmente, previsão de formatura entre julho e agosto de 2025.O processo seletivo do Programa de Estágio inclui triagem de currículos, entrevista oculta com a liderança da área, dinâmicas on-line em grupo e testes. A prova de inglês não tem caráter eliminatório. A admissão dos selecionados está prevista para outubro, com carga horária de 6 horas/dia e duração de estágio até dois anos. Entre os benefícios para os estudantes estão a bolsa-estágio, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida, planos de saúde e odontológico.As inscrições poderão ser feitas até o dia 18, no site da Ocyan