Carioca em Dia: prazo para adesão ao programa termina em 11 de agosto

Os contribuintescom débitos inscritos em dívida ativa têm até 11 de agostopara aderir ao Carioca em Dia, programa da Prefeitura do Rio que oferece descontos no pagamento de débitos tributários (IPTU, ISS, ITBI e taxas) e não tributários (multas de posturas, ambientais, aplicadas pelo Procon Carioca, entre outras) inscritos em dívida ativa e com fato gerador ocorrido até 31 de dezembro passado. Os dabatimentos variam entre 100% e 10% das multas e acréscimos moratórios — os percentuais são aplicados de acordo com a quantidade de parcelas para pagamento escolhidas pelo contribuinte. Desde que foi lançado, em 15 de abril, mais de 13 mil contribuintes já aderiram ao programa.A adesão pode ser feita por meio do site Carioca Digital ou em um dos postos de atendimento da dívida ativa. A participação no programa só ocorre após a emissão e pagamento da guia à vista ou, no caso de parcelamento, do documento referente à primeira prestação.Até agora, mais de 16 mil guias para pagamento de débitos à vista já foram emitidas. Outros 5 mil documentos foram solicitados para o pagamento do débito de forma parcelada.