Sede dos Correios é evacuada após inundação

Rio - O prédio sede dos Correios na Cidade Nova, Região Central do Rio, foi inundado na última sexta-feira (28). Segundo os trabalhadores o incidente aconteceu por conta do estouro de uma caixa d’água. Imagens mostram profissionais de serviços gerais tentando escoar a água com rodos no térreo do prédio. O edifício precisou ser evacuado emergencialmente.



Segundo o sindicato dos trabalhadores da empresa, o Sintect-RJ, a situação colocou trabalhadores e clientes em risco, uma vez que a água desceu pelas escadas e pelo fosso dos elevadores e chegou próximo à central de energia do prédio.



Os funcionários do edifício sede e do Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas (CTCE) Cidade Nova foram dispensados do trabalho no local.



O presidente do sindicato Marcos Sant’Aguida e a diretoria do SINTECT-RJ convocaram um ato por melhores condições de trabalho na próxima segunda-feira (7), ao meio-dia, em frente ao prédio sede.

Os Correios informaram que na própria sexta-feira, o vazamento de água detectado no edifício sede dos Correios foi resolvido e normalizado. O prédio segue em funcionamento normalmente desde então. Segundo a empresa, houve um problema na conexão de um cano do segundo andar do prédio.

Em 25 de maio deste ano, parte da marquise da agência Central dos Correios, na esquina da Travessa Tocantins com Visconde de Itaboraí, no Centro do Rio, desabou. Segundo a empresa, o incidente aconteceu na parte de trás do edifício. Não houve feridos e a equipe de engenharia e manutenção foi acionada para avaliar os danos. A agência Central que ocupava o térreo do prédio foi transferida para a Rua da Alfândega, 91 lojas A,B e C - Centro- Rio de Janeiro.

Confira imagens