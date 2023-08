Atendimento ao público de vacinação contra a covid-19 com horário especial nesta semana

A Saúde de São João de Meriti reforça a importância de completar o ciclo vacinal contra a covid-19. Por isso, a pasta divulgou o calendário de vacinação desta semana.



O atendimento em São João de Meriti ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h. Excepcionalmente nesta quarta-feira (2/8), a imunização estará ocorrendo de 12h às 16h. No sábado, das 8h às 12h.



A segunda dose de reforço já está sendo aplicada em moradores com 18 anos de idade ou mais. Para a 4ª dose é necessário ter tomado a dose anterior há, pelo menos, quatro meses.



A Pfizer baby está disponível para crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias sem comorbidade que ainda não foram vacinadas contra a covid-19.



Para se vacinar, é necessário levar documento de identidade com foto e CPF ou cartão do SUS. Documentos digitais serão aceitos se acompanhados da identidade com foto. Os menores de 18 anos deverão estar acompanhados dos pais ou de um responsável.



Pontos de vacinação:



- USF Tibagi

Rua Tibagi, 100/101 - Jardim Metrópole



- USF de Vila São João

Rua Euclides da Cunha, s/nº – Vila São João



- USF da Vila União

Rua Álvaro Proença, 243 - Parque São Nicolau



- ESF da Vila Tiradentes

Rua Dr. José de Carvalho, 162 - Vila Tiradentes



- Centro de Saúde Dr. Aníbal Viriato, Rua Pastor Joaquim Rosa, 26 - Jardim Meriti



- Paróquia Nossa Senhora da Glória, Rua Dinorá Silva, 4 - Jardim Meriti (em frente ao antigo PAM).