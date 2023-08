Formatura dos estudantes do curso de Auxiliar Administrativo da Praça PEC

Em um evento repleto de discursos sobre competências profissionais e mercado de trabalho, a turma de Auxiliar Administrativo da Praça PEC celebrou formatura. A oportunidade realizada pela Subsecretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo terminou com a entrega dos certificados para os formandos.



A iniciativa das capacitações profissionais teve início em 2020, quando foi inaugurada a Praça Estação Cidadania, também conhecida como Praça PEC, um espaço para mobilidade esportiva e cultural no município, no bairro Santo Elias.



“É uma satisfação enorme terminar um evento como esse com o sentimento de dever cumprido, sabendo que eles concluíram essa fase se sentindo melhores do que quando chegaram à sala de aula. Ver o brilho nos olhos de cada um, acreditando no próprio potencial para conquistarem e cumprirem seus propósitos, é o que me inspira a prosseguir”, afirmou Michelle Garcia, que além de professora da turma, também atua como coordenadora das capacitações promovidas pela Subsecretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Mesquita.



Divididas em dois módulos, as aulas aconteceram duas vezes por semana, durante três meses. “Agradeço a toda equipe que esteve envolvida nesse processo, a professora e a Prefeitura de Mesquita, por nos beneficiar com esse aprendizado. A experiência foi uma oportunidade linda e nos ensinou que é possível conquistar nosso espaço na sociedade”, disse a oradora da turma, Jacqueline Liger, que tem 57 anos e mora no Alto Uruguai.