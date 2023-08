Mulher que matou companheiro em apartamento na Barra da Tijuca é condenada a 12 anos de prisão

Rio - Alessandra Ramalho D’ávila Nunes foi condenada a 12 anos de prisão, em regime inicial fechado, pelo homicídio de Renato Biasotto Mano Júnior. A sentença foi publicada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 2ª Promotoria de Justiça junto ao III Tribunal do Júri da Capital. Ela estava foragida há 14 anos.



De acordo com a denúncia do MPRJ, o crime de homicídio qualificado ocorreu na madrugada do Dia dos Namorados, no ano de 2009, em um apartamento de luxo na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, onde o casal morava.



Após esfaquear a vítima, a acusada fugiu do local do crime com o filho de cinco anos, com os seus dois passaportes, e se mudou para o estado de São Paulo. “A denúncia narra que o crime foi cometido por motivo fútil, uma vez que, no dia dos fatos, a denunciada desferiu várias facadas na vítima após uma discussão banal, assim como o delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que praticado de inopino e de maneira desproporcional e violenta” descreveu a decisão.



A promotora de Justiça, Mariáh Soares da Paixão, explicou mais detalhes da solução do caso. "Após 14 anos, o Ministério Público conseguiu afastar a tese de legítima defesa alegada pela ré, demonstrando a incompatibilidade com os laudos periciais. Buscou-se, também, preservar a memória e dignidade da vítima, já que a ela eram atribuídos fatos negativos sem prova suficiente, gerando revitimização", destacou.