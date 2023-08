Homens são presos em flagrante furtando equipamento de telecomunicação na Zona Oeste

Rio - A Polícia Civil prendeu em flagrante, na manhã desta segunda-feira (1º), uma quadrilha especializada em furto a equipamentos de telecomunicação em Bangu, na Zona Oeste do Rio.



O grupo praticava furtos em diversas localidades do Rio de Janeiro, tendo atuação forte na capital. Segundo as investigações, o prejuízo à concessionária de telefonia já chega na casa dos R$ 500 mil.



Leonardo Moreira da Silva, Wallace Willian da Silva Marques e Carlos Eduardo Cerqueira de Souza foram presos enquanto efetuavam mais um furto. Eles estavam retirando equipamentos de armários de telecom (URAS), avaliados em aproximadamente em R$ 15 mil.



De acordo com o delegado titular da 7ª DP (Santa Teresa), Álvaro de Oliveira Gomes, a quadrilha já vinha sendo monitorada por conta de furtos anteriores.



"Eles praticavam, já há algum tempo, esses crimes de furto, em grande volume, de materiais de telecom, sobretudo da concessionária Oi", explicou o delegado.



Os criminosos, visando não levantar suspeitas, usavam uniformes da operadora, bem como utilizavam um carro oficial, no modelo Doblô, cedida por Leonardo, que era funcionário da concessionária. Além disso, Carlos Eduardo também já trabalhou no local.



Dois outros homens envolvidos na ação conseguiram fugir do local, mas estão sendo identificados pelos policiais. O trio preso vai responder por associação criminosa e furto qualificado.