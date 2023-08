Projeto NegroMuro presta homenagem ao compositor Beto Sem Braço com painel em Madureira

O projeto NegroMuro, conhecido por eternizar a memória de grandes personalidades negras, vai inaugurar mais uma intervenção artística nesta quarta-feira (2). O homenageado da vez é o compositor Laudeni Casemiro (1941-1993), o Beto Sem Braço, ícone do samba de raiz e do Império Serrano. O painel fica próximo à estação do Terminal do BRT Paulo da Portela.

Para celebrar a inauguração, uma roda de samba será realizada no local, que fica na Praça Armando Cruz 190, sob o comando do músico Arifan.

O NegroMuro é idealizado pelo muralista Cazé e pelo pesquisador Pedro Rajão. Segundo Rhuan Gonçalves, coprodutor do projeto, já havia um desejo em realizar a homenagem ao compositor imperiano há algum tempo. O trabalho se tornou ainda mais especial porque marca a 50ª intervenção no Rio.



"O muro do Beto Sem Braço é pensado há três anos e concretizamos essa ideia justamente no painel de número 50. O projeto orgulhosamente entregou mais uma homenagem em forma de mural de arte urbana para um dos nomes mais relevantes da cultura popular contemporânea, assim como Cartola, Clementina de Jesus, Alcione, Jovelina Pérola Negra e Paulinho da Viola", explica Rhuan.



Esta é mais uma ação que celebra os 82 anos de Beto Sem Braço. Em 24 de maio, foi inaugurado um busto na quadra do Império, também com uma grande roda de samba. Para Priscila Casemiro, filha do compositor, o painel é motivo de muita felicidade.:



"Ter a biografia do meu pai retratada pelo NegroMuro, em Madureira, já era um sonho antigo que vinha sendo lapidado, esperando o momento certo. Sinto-me extremamente feliz e honrada com esta homenagem feita por uma produção de tamanha relevância, que pinta personalidades negras. É olhar para o muro e sentir o reconhecimento por tudo que ele representa para o samba", afirma Priscila.



Este é o segundo NegroMuro em Madureira. O primeiro está na entrada da quadra do Império Serrano, na Avenida Ministro Edgard Romero, e faz referência a Eloy Anthero Dias, o Mano Eloy, jongueiro, babalorixá e um dos fundadores da escola.

Beto Sem Braço é autor de sambas-enredo clássicos como "Bumbum Paticumbum Prugurundum" e "Mãe, baiana mãe", ambos do Império, além de sucessos do pagode. Suas canções foram gravadas por nomes como Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Beth Carvalho e muitos outros artistas.