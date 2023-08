IBGE 3ª queda mensal consecutiva da indústria de transformação tem a ver com juros altos

O comportamento negativo da indústria de transformação em 2023 está diretamente associado ao elevado patamar de juros básico da economia, de 13,75% ao ano, disse nesta terça-feira, 1, o gerente da Pesquisa Industrial Mensal, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), André Macedo.



A indústria de transformação, que reúne a produção de bens de capital, bens intermediários e bens de consumo, recuou 0,2% em junho na comparação com maio, informou o IBGE. Este foi o terceiro recuo mensal seguido. Macedo definiu o momento da indústria como "preocupante".



Apesar do avanço no ano e mesmo em junho (0,1%), essa alta na produção esteve muito concentrada no setor extrativo.



De fato, das 25 atividades industriais monitoradas pelo IBGE, somente sete registraram avanço em junho ante maio. Dezesseis delas ficaram no campo negativo, enquanto produtos químicos e manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos registraram estabilidade na produção.



Segundo Macedo, a situação da indústria de transformação tem muito a ver com os juros altos. "De um lado isso traz um grau de diminuição da atividade produtiva e, do outro, também afeta as famílias. Há dificuldade de acesso ao crédito, encarecimento desse crédito e permanência das taxas de inadimplência em patamares altos", afirmou.