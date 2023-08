Dupla é presa em depósito de drogas em Barra do Piraí

Flagrados dentro de uma casa usada como depósito de drogas em Barra do Piraí, dois homens foram presos no último dia 29 pela Polícia Militar. De acordo com a Pmerj, a dupla tentou fugir ao identificar a presença dos agentes, sem êxito.



No imóvel, localizado no bairro Asa Branca, foram apreendidas 873 cápsulas de cocaína e 465 tiras de maconha, além de três rádios transmissores utilizados para comunicação entre traficantes. O material apreendido foi levado para a 88º DP de Barra, onde a dupla foi autuada por tráfico de drogas.