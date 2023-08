Rio - Um animal ainda não identificado provocou um acidente ao cruzar a pista da Avenida Infante Dom Henrique, no Aterro do Flamengo, Zona Sul do Rio, na manhã desta terça feira (1°).

Segundo informações do Centro de Operações (CET-Rio), a colisão foi por volta das 7h, e envolveu dois carros após um eles ter freado de forma brusca para não atingir o bicho. Ninguém ficou ferido e a pista foi liberada por volta das 09h30.