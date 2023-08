Programa abre mais de 100 vagas para pessoas com deficiência no Rio

Por meio do programa Recrutar é Incluir’ o Instituto Rede Incluir disponibiliza mais de 100 vagas para profissionais com deficiência no Estado do Rio de Janeiro. As oportunidades são para pessoas com Ensino Médio e Superior. É necessário experiência de pelo menos seis meses na função. As vagas são para as zonas Oeste, Sul, Norte e Centro do Rio de Janeiro, além de Piraí e Cordeiro, no interior. Os interessados devem se cadastrar no instituto enviando o currículo junto com laudo atestando a deficiência para o e-mail recrutamento@redeincluir.com.br.



“Nosso trabalho não é apenas trabalhar o currículo das pessoas com deficiências, mas sim apresentar a potencialidade de cada trabalhador PcD para sua inserção no mercado de trabalho”, diz Antoniel Bastos, presidente da Rede Incluir.



A Rede Incluir tem como objetivo auxiliar as pessoas com deficiência em seu ingresso no mercado de trabalho, facilitando o elo entre as empresas e os candidatos através do programa ‘Recrutar é Incluir’. Com isso, garantindo vagas com acessibilidade e a inclusão social no âmbito profissional.

Mais informações sobre as vagas disponíveis podem ser obtidas pelo telefone (21) 96553-1926.