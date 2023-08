Policiais Militares do 20º BPM (Mesquita) realizaram uma ação preventiva contra organização criminosa que atua na comunidade do Sebinho, removendo barricadas (barreiras físicas) que obstruíam as vias.



Equipes usaram uma retroescavadeira para recolher o material que impedia a livre circulação de moradores e de veículos pelo bairro.



A ação foi concluída de forma pacífica, sem ataques ou confrontos, e as vias foram liberadas para o livre acesso da população.