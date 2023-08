Abav Expo 2023 retorna ao Rio de Janeiro e apresenta novidades em ESG, tecnologia e inovação

Depois de 11 anos e com 100% de estandes comercializados, a Abav Expo, maior evento do Turismo do Brasil, está retornando ao Rio de Janeiro. A 50ª edição acontecerá no Riocentro, de 27 a 29 de setembro, e promete ser ainda mais grandiosa e sustentável. A Fecomércio RJ, o Sesc RJ e o Senac RJ são os grandes parceiros desta edição, que também recebe o apoio das secretaria estadual e municipal de Turismo.



As novidades foram anunciadas nesta terça-feira, 1º, em coletiva de imprensa realizada na sede da Fecomércio RJ, que contou com as presenças de Magda Nassar, presidente da Abav Nacional, Antonio Florencio de Queiroz Junior, presidente da Fecomércio RJ, Daniela Maia, secretária de Turismo do Rio de Janeiro e Gustavo Tutuca, secretário de Estado de Turismo do Estado do Rio de Janeiro.



Magda Nassar apresentou os números desta 50ª edição. Um público diverso, de 36 mil visitantes, é esperado nos mais de 37 mil metros dos pavilhões 3 e 4 do Riocentro. Serão aproximadamente 2 mil marcas expositoras; 37% de aumento no número de operadores; 86% de aumento de novos expositores ou que não foram expositores nos últimos dois anos; 15 destinos internacionais; 25 unidades da Federação com estandes próprios; 22 empresas do segmento hoteleiro com estandes próprios; e 23 empresas de tecnologia. Haverá também a área de artesanato Vivências do Rio, em parceria com a Setur RJ.



O presidente da Fecomércio RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior, anunciou a palestra de Steve Wozniak, cofundador da Apple ao lado de Steve Jobs. Ela acontecerá durante a cerimônia de abertura do evento, em 27 de setembro, Dia Mundial do Turismo. Wozniak, que é reconhecido mundialmente na área tecnologia, falará sobre tendências e novidades como Inteligência Artificial e como atua em nossa sociedade.

O fomento do Turismo segue como principal objetivo da Abav Expo, que expande este ano o Programa Comprador Convidado (Abav Buyers Club) com ação inédita, em parceria com a Alagev e com o Rio CVB, levando 50 compradores nacionais do mercado corporativo para negócios e vivências no Rio de Janeiro. Entre as empresas participantes estão AstraZeneca, Enel, FTD, Porto Seguro, Positivo, Suzano, Biogen, DSM, Grupo Pão de Açúcar, Deloitte, Panco, Raízen, Mackenzie, entre outras.



O programa ainda engloba a vinda de 50 compradores internacionais de alto potencial de negócios para se relacionarem com empresários do turismo nacional, em parceria com a Setur RJ e a Embratur, pelo segundo ano consecutivo. Com o mote “O mundo todo do turismo se encontra lá”, a feira receberá compradores de diversos países: Estados Unidos, México, Argentina, Paraguai, Chile, Uruguai, Peru, Colômbia, Bolívia, Espanha, Itália, Alemanha, Reino Unido, Holanda e Portugal.



Neste ano, o evento traz um consistente programa de ESG no Turismo. Inspirada pela Agenda 2030, a Abav Nacional se comprometeu com o desenvolvimento sustentável em suas três dimensões — social, ambiental e econômica, intitulando-a Jornada Abav ESG.



Para garantir a acessibilidade, estão previstas visitas guiadas para deficientes visuais e auditivos, bem como carros RXV com motoristas para trazer pessoas com limitações de mobilidade até o credenciamento, onde poderão utilizar scooters internamente. Além disso, uma EcoPista será instalada para captar energia cinética, economizando energia que seria utilizada em diversas atividades durante a feira.



“A Abav Expo é o maior evento do mercado do Turismo brasileiro e um dos mais importantes do calendário latino-americano, realizado no Brasil - o maior mercado do Turismo da região. Estamos muito felizes em voltar ao Rio de Janeiro, que após mais de uma década, receberá os principais players do Turismo do Brasil e do mundo e será a grande vitrine e o ponto de encontro para o lançamento de novidades e apresentação de tendências para o mercado profissional do setor. Durante três dias, a 50ª edição será palco de um grande ambiente de negócios, relacionamento e capacitações, com novidades tecnológicas e ações de ESG” comemorou a presidente da Abav Nacional, Magda Nassar.