Bolsonaro pede que Tarcísio empregue mãe de sua neta em escritório nos EUA

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu ao governador de São Paulo e ex-ministro da Infraestrutura de seu governo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que acomode a economista Martha Seillier, mãe de uma de suas netas, em um cargo no escritório da InvestSP nos Estados Unidos. A negociação ocorre há pelo menos duas semanas. As informações são da Folha de S. Paulo.



Seillier deixou o cargo na diretoria do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que executava desde maio de 2022. Ela havia sido indicada por Paulo Guedes, a quem foi secretária especial do Programa de Parcerias e Investimentos (PPI), no antigo Ministério da Economia. Seu nome chegou a ser cogitado para assumir alguma secretaria no governo de Tarcísio, mas há um interesse em retornar aos Estados Unidos. A diretoria de operações da InvestSP tem um salário que pode chegar aos U$ 9.000 (cerca de R$ 43 mil). Atualmente, Maurício Abadi está à frente do escritório.

Após a notícia de Martha Seillier ser mãe de um filho de Carlos Bolsonaro (Republicanos) ter sido divulgada, no começo deste ano, pelo portal Metrópoles, Bolsonaro ordenou que nenhum membro da família fale sobre o assunto, corroborando um desejo de privacidade de Seillier, de acordo com aliados do ex-mandatário.