Aeroporto do Galeão terá ampliação de voos já a partir deste segundo semestre

Rio - O Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, passará a receber um número bem maior de voos a partir deste segundo semestre. De acordo com comunicado da companhia Gol, o terminal terá mais 40 decolagens em dias de pico o que representa um aumento de 38% a partir de 1º de outubro.



O aumento também deve ser praticado por outras companhias aéreas. A decisão de ampliar o número de pousos e decolagens acontece após o Governo Federal restringir a quantidade de passageiros no Aeroporto Santos Dumont.



Depois de outubro, a Gol ainda deve aumentar mais a quantidade de voos, com 110% de aumento em relação ao total de decolagens atual. Esse número deve ser atingido em novembro. As rotas atuais serão acrescidas a outras como Rio e Campinas, Caxias do Sul, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. Outros destinos também estão previstos até o fim do ano.

A Azul também começou a ampliar a oferta de voos no aeroporto do Galeão já neste mês. Depois de mais de um ano e meio, a empresa voltou a ter trechos entre o Rio e o Nordeste do país saindo do terminal.

Adequação



O ajuste nas partidas deve ampliar o número de passageiros do Galeão e desafogar o Santos Dumont, que vem operando no limite da sua capacidade. No ano passado, o terminal da Região Central teve 10 milhões de passageiros, enquanto o aeroporto na Ilha teve apenas 6 milhões de pessoas passando pelo local. O número foi bem abaixo da sua capacidade que é de mais de 30 milhões.